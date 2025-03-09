Как сберечь заканчивающуюся энергию на телефоне

В ситуации, когда заряда батареи на телефоне может не хватить, но связь вам очень нужна, необходимо помнить о действиях, которые вам помогут сберечь важные проценты энергии телефона, - рассказывает руководитель филиала IT-компании Ирина Батакова:

– В настройках батареи можно ограничить работу приложений в фоновом режиме.

– Регулярно закрывайте приложения, которые не используете.

– Отключите или ограничьте использование GPS для приложений, которые в нем не нуждаются.

– Выключайте Bluetooth и NFC, если не используете.

– Отключайте Wi-Fi и мобильный интернет, когда они не нужны (например, в режиме полета).

– Уменьшите яркость экрана дисплея или включите автоматическую регулировку.

– Установите минимальное время до отключения экрана (15–30 секунд).

– Отключите вибрацию для клавиатуры, уведомлений и звонков.

– Уберите ненужные звуковые эффекты.

– Отключите автоматическое обновление в Google Play или App Store.

– Включите встроенный режим энергосбережения (обычно доступен в настройках батареи).

– Если функция "Адаптивная батарея" доступна, включите ее для оптимизации энергопотребления.

– Используйте в местах с плохим сигналом "режим полета", чтобы смартфон не тратил энергию на поиск сети.