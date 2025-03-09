Как сберечь заканчивающуюся энергию на телефоне

В ситуации, когда заряда батареи на телефоне может не хватить, но связь вам очень нужна, необходимо помнить о действиях, которые вам помогут сберечь важные проценты энергии телефона, - рассказывает руководитель филиала IT-компании Ирина Батакова:
– В настройках батареи можно ограничить работу приложений в фоновом режиме.
– Регулярно закрывайте приложения, которые не используете.
– Отключите или ограничьте использование GPS для приложений, которые в нем не нуждаются.
– Выключайте Bluetooth и NFC, если не используете.
– Отключайте Wi-Fi и мобильный интернет, когда они не нужны (например, в режиме полета).
– Уменьшите яркость экрана дисплея или включите автоматическую регулировку.
– Установите минимальное время до отключения экрана (15–30 секунд).
– Отключите вибрацию для клавиатуры, уведомлений и звонков.
– Уберите ненужные звуковые эффекты.
– Отключите автоматическое обновление в Google Play или App Store.
– Включите встроенный режим энергосбережения (обычно доступен в настройках батареи).
– Если функция "Адаптивная батарея" доступна, включите ее для оптимизации энергопотребления.
– Используйте в местах с плохим сигналом "режим полета", чтобы смартфон не тратил энергию на поиск сети.
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