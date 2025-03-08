Тюменские автоинспекторы призывают тюменских водителей к #ВеснеБезДТП

Комплекс профилактических мероприятий по безопасности на дорогах #ВеснаБезДТП стартует в Тюменской области. Он направлен на различные категории участников дорожного движения, в том числе сезонных: мотоциклистов, велосипедистов и людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности.

"С потеплением увеличится аварийность с водителями мотоциклов, электросамокатов, велосипедов, - рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - За два зимних месяца 2025-го года в регионе произошло 313 ДТП, в них погибли 35 человек, 426 человек ранены. Весной дорожная аварийность, как правило, увеличивается, - отметил Андрей Миллер.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия на улично-дорожной сети, на предприятиях, примут участие в родительских собраниях, на которых расскажут родителям подростков об опасности управления детьми мотоциклами и мопедами, не имея права управления транспортом. В акциях дорожной безопасности примут участие волонтеры, байкеры, подростки из Движения Первых, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.