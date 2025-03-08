Всю правду о сахаре рассказала тюменский нутрициолог

Нутрициолог Алина Юркова развенчала мифы о сахаре:



Миф 1: "Сахар вызывает ожирение"

Ожирение – это комплексное хроническое заболевание, при котором избыточное накопление жировых тканей может отрицательно влиять на состояние здоровья. К его развитию приводят сразу несколько факторов, таких как регулярное переедание, гиподинамия, вредные привычки, генетическая предрасположенность и т.д.

Сахар имеет низкую пищевую ценность и высокую энергетическую. Именно по этой причине многие стараются снизить его потребление, чтобы потратить свою дневную норму калорий на более питательные продукты. Но сам по себе он не приведет к набору веса, если общая калорийность вашего рациона будет оставаться в пределах нормы.

Миф 2: "Сахар – причина диабета и сердечно-сосудистых заболеваний"

К развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний приводит ряд причин. Напрямую повышенный уровень глюкозы не повреждает поджелудочную железу и кровеносные сосуды. Но регулярное переедание углеводов в комплексе с сопутствующими факторами может привести к ожирению и изменению липидного профиля крови, а уже это – к инсулинорезистентности и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Миф 3: "Сахар вызывает зависимость"

Когда рецепторы чувствуют сладкий вкус, в наш мозг все так же поступает информация: "Это вкусно, съем и буду сытым, и в безопасности". Но сейчас это носит больше психологический характер, чем физиологический.

Доказано, что сахар и сама еда не приводят к физиологической зависимости. Утверждения, что он вызывает привыкание через нейромедиаторы (серотонин), улучшающие настроение, не подтверждены.

Безопасное количество потребления сахара связано с нормой суточной калорийности рациона. По рекомендациям ВОЗ его доля должна составлять 5 процентов от дневной нормы калорий, а она у каждого своя. Хочу заметить, что этот процент может быть снижен, если ваш индекс тела завышен или по рекомендациям врача, если у вас есть проблемы со здоровьем, - сообщает Тюменская область сегодня.