Общественные приемные "Единой России" помогают в решении вопросов тюменцев

948 жителей Тюмени обратились к депутатам "Единой России" Тюменской городской думы в 2024 году через приемные, на площадке Штаба общественной поддержки и в соцсетях, - сообщает Тюменская линия.

По 1 тыс. 186 вопросам горожане получили конкретную помощь и подробные разъяснения, еще 60 находятся в работе. В числе обратившихся более половины – 620 – жители пенсионного возраста, девять ветеранов боевых действий, 104 ветерана труда, 83 инвалида, 27 многодетных семей, рассказал руководитель фракции "Единой России", заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов, выступая на третьем региональном форуе первичных отделений "Добро без границ".

"Все мы знаем, что муниципальные депутаты находятся в постояном контакте с жителями города, поэтому чтобы максимально сократить путь донесения проблемных вопросов с конкретных территорий до практического их решения, в Тюмени действует разветвленная сеть городских общественных приемных "Единой России" – всего их 26. В 2024 году запущена практика совместных приемов, когда вместе с депутатом в решении вопросов граждан задействованы секретари первичных отделений партии и профильные специалисты из их состава", - отметил он.