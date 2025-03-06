Тюменская студвесна свои 30 лет встречает в новом стиле

Юбилейный фестиваль "Студенческая весна" пройдет в Тюмени с 31 марта по 16 апреля, команда события анонсировала его скорое начало видеороликом. В нем собрали архивные кадры с участниками и организаторами, а также показали новый фирменный стиль, который символизирует вклад каждого человека в это событие.
Впервые в областной столице Студвесна прошла в мае 1994 года. Потом был перерыв, и с 1996 она проводится регулярно. Ежегодно событие событие собирает тысячи участников и зрителей, сейчас — это одно из самых масштабных творческих событий в регионе.
Руководитель дирекции фестиваля, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов:
За 30 лет проведения Студвесны тысячи человек нашли не только своих коллег, но и близких друзей и вторых половинок. Фестиваль — это не просто конкурс, это гораздо больше. Он формирует личность и открывает карьерные возможности молодому творческому поколению.
Лучшие участники традиционно получают возможность попасть в делегацию Тюменской области. Команда региона с 1998 года принимает участие в Российской студенческой весне и постоянно попадает в десятку сильнейших.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru