Под Тюменью проведут праздник угощения Луны

В Археологическом музее-заповеднике 9 марта проведут обрядовый праздник угощения Луны - "Тылащ поры", он является началом празднования Нового года, нового месяца, сообщает комитет по национальностям.

Ханты и манси устраивали праздник в январе, феврале и марте на растущую луну. Считается, что он способствует возрождению, размножению всего живого в природе.

Гостей ждет традиционное "освящения огнем", сказки в чуме, северное многоборье, детские игры на открытой площадке "Поездки по тундре", конкурс загадок и блюда северной кухни, выставка-продажа изделий ремесленников, экскурсия по выставке "Из глубины веков" и обряд у снежного стола с участием старших носителей традиций.

Гостей ждут к 17:00 в археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском.