Сотрудника авиакомпании оштрафовали в Тюмени за отказ от ремней безопасности при посадке самолета

10:36 05 марта 2025
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В аэропорту "Рощино" транспортные полицейские привлекли к ответственности 36-летнего жителя Ямала, прилетевшего рейсом Новый Уренгой – Тюмень, за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном транспорте.

При посадке самолета в Тюмени мужчина отказался пристегиваться ремнями безопасности. Бортпроводники сделали пассажиру замечание, в ответ он начал возмущаться и выражаться грубой нецензурной бранью. При освидетельствовании подтвердилось, что мужчина был пьян (0,49 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе).

В Тюменском ЛО МВД России на транспорте отметили, что нарушитель является работником одной из авиакомпаний и хорошо знает требования безопасности. 

 

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