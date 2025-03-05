Сотрудника авиакомпании оштрафовали в Тюмени за отказ от ремней безопасности при посадке самолета

В аэропорту "Рощино" транспортные полицейские привлекли к ответственности 36-летнего жителя Ямала, прилетевшего рейсом Новый Уренгой – Тюмень, за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном транспорте.

При посадке самолета в Тюмени мужчина отказался пристегиваться ремнями безопасности. Бортпроводники сделали пассажиру замечание, в ответ он начал возмущаться и выражаться грубой нецензурной бранью. При освидетельствовании подтвердилось, что мужчина был пьян (0,49 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе).

В Тюменском ЛО МВД России на транспорте отметили, что нарушитель является работником одной из авиакомпаний и хорошо знает требования безопасности.