Сотрудника авиакомпании оштрафовали в Тюмени за отказ от ремней безопасности при посадке самолета

В аэропорту "Рощино" транспортные полицейские привлекли к ответственности 36-летнего жителя Ямала, прилетевшего рейсом Новый Уренгой – Тюмень, за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на воздушном транспорте.
При посадке самолета в Тюмени мужчина отказался пристегиваться ремнями безопасности. Бортпроводники сделали пассажиру замечание, в ответ он начал возмущаться и выражаться грубой нецензурной бранью. При освидетельствовании подтвердилось, что мужчина был пьян (0,49 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе).
В Тюменском ЛО МВД России на транспорте отметили, что нарушитель является работником одной из авиакомпаний и хорошо знает требования безопасности.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru