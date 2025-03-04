Глава Тюмени пригласил горожан к обсуждению проекта сквера героев СВО

На платформе "Я решаю!" стартует обсуждение концепции будущего сквера, посвящённого героям специальной военной операции, тюменцы могут не только поделиться мнением о дизайне проекта, но и придумать название новой городской локации, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

В 2024 году по инициативе губернатора Александра Моора местом для сквера была выбрана освободившаяся от долгостроя площадка по улице Герцена, 50. За прошедшее время проводились общественные слушания, опросы и встречи.

Глава города отметил, что в ходе обсуждений концепция была детально проработана с участием бойцов, участвовавших в СВО, и членов их семей. Особое внимание было уделено мнению близких погибших участников СВО. В обсуждениях также участвовали волонтёры, руководители патриотических объединений Тюмени, депутаты, представители ТВВИКУ. Их предложения были учтены при доработке проекта.

"В сквере будут созданы как памятные локации, так и зоны для прогулок. Он станет местом проведения памятных мероприятий и ещё одной точкой притяжения для жителей города, особенно для ветеранов боевых действий. Мы также предлагаем вам подумать над названием сквера. Вы можете выбрать один из предложенных вариантов или представить свой. В выходные наши волонтеры на различных городских локациях будут рассказывать о проекте и предлагать проголосовать. Нам важно каждое мнение", - подчеркнул Максим Афанасьев.