Почему заботиться об иммунитете важно

"В последнее время широкое распространение получило использование добавок, якобы для поддержания иммунитета. На самом деле это очень тонкий механизм, грамотное использование которого позволит вам сохранить здоровье на долгие годы, - говорит Сергей Шутов. - Есть люди, которые обладают "волшебной" способностью болеть от силы 1 раз в год или вообще переносить инфекционные и вирусные заболевания в легкой форме, а есть те, кто простужаются даже от легкого сквозняка", рассказал заведующий отделением профилактики Областной больницы №12 Сергей Шутов.



Врожденный иммунитет - это первая линия защиты и действует сразу после заражения. Он включает физические барьеры (кожа, слизистые оболочки) и клетки, которые быстро реагируют на патогены. Приобретенный иммунитет - это тип, который развивается в ответ на инфекцию или вакцинацию. Он медленнее активируется, но обеспечивает долговременную защиту благодаря памяти иммунной системы, - сообщает Мегатюмень.

"Давайте обратим внимание на факторы, которые могут сильно навредить нашему иммунитету. Постоянное напряжение и стресс могут привести к повышению уровня кортизола, который угнетает иммунную систему и делает организм более уязвимым к инфекциям. Хроническое недосыпание негативно сказывается на выработке иммунных клеток и снижает способность организма справляться с болезнями. Диета, бедная витаминами и минералами, может ослабить иммунитет. Особенно стоит остерегаться избытка сахара и обработанных продуктов. Алкоголь и курение в больших количествах подавляет иммунный ответ и может приводить к различным заболеваниям. Хронические инфекции могут истощать иммунную систему, делая ее менее эффективной. В некоторых случаях иммунная система начинает атаковать собственные клетки, что также ведет к ее ослаблению", - говорит доктор.