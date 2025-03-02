Учителя и воспитатели востребованы в Тюменской области

В Тюменской области педагогические работники смогут найти работу. В банке вакансий – сотни предложений для трудоустройства.

В образовательные организации региона требуются 256 учителей, 49 учителей по русскому языку и литературе, 44 педагога-психолога, 32 педагога-организатора, 6 учителей иностранного языка, 3 преподавателя в начальных классах и т.д.

Найти работу в регионе смогут 146 воспитателей, 45 младших воспитателей, 3 воспитателя яслей.

Открыто 25 вакансий для педагогов дополнительного образования, 22 – для преподавателей в колледжах, 26 – для музыкальных руководителей, 9 – для логопедов и др.

Также нужны один директор школы, один директор внешкольного учреждения, три заведующих по учебно-воспитательной работе.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 179 профессий служащих и 140 рабочих специальностей.

По последним данным, в регионе открыто более 20,2 тысячи вакансий. Более четверти обратившихся с начала года уже трудоустроены, - сообщает Вслух.ру.