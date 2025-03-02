Как отличить натуральное сливочное масло от фальсификата

Стоит обратить внимание на состав и жирность. Натуральное сливочное масло должно содержать только сливки или пастеризованные сливки. Если в составе указаны растительные масла, консерванты или ароматизаторы, это значит, что перед вами маргарин или спред. Также стоит помнить, что жирность настоящего сливочного масла составляет не менее 82,5%.

Нутрициолог Татьяна Весна отмечает: "Натуральное масло становится мягким при комнатной температуре, но не растекается. Если кусочек масла сразу теряет форму и превращается в лужу, это явный признак фальсификата с растительными жирами".

Можно провести тест. Намазать масло на бумагу и поджечь, настоящее сливочное масло сгорает без копоти и резкого запаха, в то время как подделка может выделять запах горелого жира и копоть.

Стоит обратить внимание и на поведение масла при заморозке. Качественное масло при резком охлаждении становится твердым и ломается на куски, в то время как фальсификат останется слегка пластичным даже в морозильной камере. Цвет масла должен быть равномерным, без ярко-желтых или белых пятен, - сообщает КП-Тюмень.

"Не забывайте о других признаках, которые могут насторожить: подозрительно низкая цена, слишком длительный срок годности и необычный запах или вкус. Натуральное молоко и масло не могут стоить слишком дешево, а если молоко хранится 2-3 месяца без холодильника, в нем наверняка есть стабилизаторы и консерванты", - говорит Татьяна.