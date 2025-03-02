Новый метод лечения используют тюменские врачи

В психоневрологическом отделении детского стационара Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень) применяют новый метод лечения для пациентов с детском церебральным параличем, аутизмом и другими неврологическими расстройствами. У них наблюдается сиалорея, или гиперсаливация - избыточное выделение слюны.

"У пациентов с детским церебральным параличом, сиалорея часто возникает из-за недостаточного функционирования мышц и нервов, или из-за нарушений при глотании. Одним из эффективных методов лечения являются инъекции ботулотоксина типа А в слюнные железы, который мы начали активно применять, - рассказала заведующая психоневрологического отделения детского стационара Ольга Клименко, - Доза препарата рассчитывается индивидуально для каждого пациента, а процедура проводится под контролем УЗИ. Эффект от терапии уже можно оценить через несколько дней, обычно для достижения стойкого эффекта достаточно 2-3 процедуры, которые проводятся в плановом порядке, при госпитализации в отделение".

Несмотря на кажущуюся незначительность, сиалорея может привести к развитию аспирационной пневмонии. Утрата жидкости с слюной приводит к нарушению водно-электролитного баланса и обезвоживанию организма. Такое состояние затрудняет прием пищи, создает предпосылки для инфекций в верхних дыхательных путях и ротовой полости, а также усугубляет состояние при дизартрии и дисфагии, - сообщает Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).