В тюменском "Роднике" выступили юные артисты

Юные артисты ДШИ "Гармония" организовали концертную программу с выступлением творческих коллективов в Центре комплексной реабилитации "Родник" (г. Тюмень).

Дети учатся поведению на концерте, прослушиванию произведений и впитывают прекрасное, как губка. Иногда даже пускаются в пляс. А родители, самые благодарные зрители, временами подпевают знакомые композиции и аплодируют от души.

Массовые культурно-развлекательные мероприятия — календарные праздники, концерты детских профессиональных коллективов, спортивные соревнования, походы в кино и так далее — все это способствует интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в социум.

В "Роднике" ребят учат, как можно провести свободное время с пользой, помогают приобрести новые умения. В этом помогают творческие студии по рисованию, лепке, батику, оригами и другие, опыт выступления на сцене, участие ребят в тематических выставках и творческих конкурсах, мастер-классах по арт-терапии, эбру от приглашенных мастеров и многое другое.

По материалам ЦКР "Родник".