Мероприятия для мам–водителей проведут тюменские автоинспекторы

Мероприятия для мам водителей подготовили сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. Это и "Экзамены для автомам", и экспресс-уроки дорожной безопасности с участием педагогов автошкол.

"Мамы-водители - одна из самых дисциплинированных категорий участников дорожного движения, потому что они перевозят самое дорогое – детей, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Мы всегда рекомендуем автомамам использовать "детский стиль" вождения, избегая резких и опасных маневров, безопасную скорость и дистанцию", - отметил Андрей Миллер.

В ходе предпраздничной недели автоинспекторы сделают фото с дамами-водителями, не имеющими нарушений ПДД за последний год, вручат им благодарности, ароматизаторы с призывами к дорожной безопасности, а накануне праздника – цветы, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.