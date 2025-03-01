Мероприятия для мам–водителей проведут тюменские автоинспекторы

14:33 01 марта 2025
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Мероприятия для мам водителей подготовили сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области. Это и "Экзамены для автомам", и экспресс-уроки дорожной безопасности с участием педагогов автошкол.

"Мамы-водители - одна из самых дисциплинированных категорий участников дорожного движения, потому что они перевозят самое дорогое – детей, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Мы всегда рекомендуем автомамам использовать "детский стиль" вождения, избегая резких и опасных маневров, безопасную скорость и дистанцию", - отметил Андрей Миллер.

В ходе предпраздничной недели автоинспекторы сделают фото с дамами-водителями, не имеющими нарушений ПДД за последний год, вручат им благодарности, ароматизаторы с призывами к дорожной безопасности, а накануне праздника – цветы, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области
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