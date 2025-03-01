О пользе вакцинации рассказали тюменцам

"Прививка – это процесс, который обучает нашу иммунную систему. Она работает по принципу: "отмечаю чужака (антиген) – запоминаю его как врага (вырабатываю антитела)", - рассказывает доктор Самарина - В ходе вакцинации в организм вводится ослабленный или инактивированный вирус, токсин или компонент микробной клетки, что способствует выработке антител иммунной системой. И тогда при повторной встрече с возбудителем создается надежный защитный барьер", - пояснила заведующий детским отделением городской поликлиники №3 (г. Тюмени) Елена Самарина.

Вакцинация словно "загружает" в организм новую информацию о возможных угрозах. Организм, не имеющий такого "опыта", будет уязвим перед лицом инфекционных агентов. В городской поликлинике №3 детскому прикрепленному населению поставили за 2024 год 28930 прививок. Врачи отмечают ответственность современных родителей.

В различных возрастных периодах имеются свои критические моменты для растущего организма. Времени для подготовки к защите от опасных недугов не так много, поскольку материнский иммунитет быстро теряет свою силу. Поэтому важно поддерживать здоровье детей в соответствии с установленным графиком, который закреплен в Национальном календаре профилактических прививок, - сообщила Александра Малыгина, пресс-служба городской поликлиники №3 (г. Тюмень).