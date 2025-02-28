Губернатор Ямала провел заседание Совета по среднему профобразованию

В первом заседании Межведомственного координационного совета по среднему профобразованию (СПО) приняли участие представители сферы просвещения, руководители региональных департаментов, колледжей и ведущих предприятий округа, а также главы муниципалитетов. В ходе встречи, которую провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, обсуждалась адаптация образовательной системы с учетом изменений современного рынка труда. Обучение должно быть нацелено на экономическую независимость выпускников и возможность находить достойные вакансии, уверены специалисты. Также они утвердили контрольные цифры приема на предстоящую приемную кампанию.

"Задачи, стоящие перед системой профессионального образования, – это безусловный фокус нашей работы. Еще недавно мы с руководителями наших ключевых предприятий, кадровыми службами пытались найти точки соприкосновения по подготовке востребованных специалистов сферы. Сегодня уже большой путь пройден и, что особенно заметно, теперь основные организации округа понимают, насколько остро стоит кадровый вопрос и мы должны вместе его решать", – сказал Дмитрий Артюхов.

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Он также отметил, насколько серьезно изменилась материально-техническая база колледжей. Есть и планы дальнейшего развития – в том числе появление новых кампусов и учебных корпусов.

В 2024 году Ямало-Ненецкий автономный округ, согласно оценке Минпросвещения России, занял четвертое место среди субъектов страны по уровню синхронизации образовательных программ с потребностями экономики. По итогам прошлогодней приемной кампании на каждое место колледжей региона претендовали три человека. Спрос на СПО растет и требует системного подхода со стороны государства, бизнеса и образовательных учреждений, убеждены участники заседания.

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Идея создания совета была выдвинута губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в сентябре прошлого года. Это произошло на совещании, посвященном поддержке и развитию системы среднего профессионального образования на Ямале до 2030 года. Позже Минпросвещения России дало поручение о формировании в регионах единых совещательных органов, которые объединили бы существующие сообщества.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО