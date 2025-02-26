В Тюмени создали центр искусственного интеллекта для медисследований

Тюменский индустриальный университет и Областная клиническая больница № 2 создали Центр искусственного интеллекта для прикладных исследований в области медицины ради усовершенствования процесса диагностики и оказания быстрой помощи пациентам.

Первым направлением работы стало внедрение технологий искусственного интеллекта в диагностику политравм, так как клиника специализируется на травматологии. На ее базе действует приемный пункт, поликлиника и три стационарных травматологических отделения, развивается новое направление кистевой хирургии.

К сожалению, изо дня в день к нам поступают пациенты с тяжелыми сочетанными травмами, например, после дорожно-транспортных происшествий. В первую очередь для подтверждения диагноза нужно провести обследование по протоколу политравмы, сделать компьютерную томографию (КТ), чтобы посмотреть с головы до пят, какие кости повреждены, и определить тактику ведения таких пациентов, – рассказал заместитель главного врача по развитию науки и инновациям ОКБ № 2 Рустам Талыбов. – Представьте, у человека более 300 костей, которые нужно отсканировать, затем проанализировать полученные данные. А если тяжелых пациентов много, то время ожидания может превысить 2-3 часа, несмотря на то, что у нас одновременно работают 4-5 специалистов. Попытка ускорить работу может привести к пропуску патологий и, как следствие, к неэффективному лечению".

Опыт использования искусственного интеллекта у тюменских врачей уже есть. В прошлом году велись исследования по определению инфаркта мозга, в этом году совместно с Высшей школой цифровых технологий ТИУ медики решили взяться за диагностику политравм. Главная цель совместной работы – ускорить время и улучшить качество интерпретации КТ-изображений поврежденных костей. По замыслу разработчиков, искусственный интеллект в цвете покажет врачу-травматологу области переломов на созданной 3D-модели. Время приема пациента может сократиться в 10 раз.

"Используя опыт работы с графическим компьютерным зрением, мы создадим инструмент визуализации КТ-снимков в 3D, а искусственный интеллект сделает сегментацию, т.е. раскрасит, выделит области переломов соответствующим образом. При этом на каждого пациента будет создано электронное досье не только в виде медицинских записей, но и графических материалов. Это позволит наглядно проследить динамику восстановления пациента в течение нужного периода", – отметил директор ВШЦТ ТИУ Андрей Сидоров.

На сегодня программисты занимаются изучением данных для того, чтобы научить машину отличать норму от патологии. Кросс-команда проекта работает в тесном взаимодействии: ученым нужна помощь медицинских специалистов, чтобы правильно интерпретировать данные, а затем получать обратную связь об удобстве использования предложенных инструментов.

Планируется, что в течение полугода будут созданы действующие прототипы, которые покажут направление дальнейшей работы. Успешный опыт реализации первого проекта Центра искусственного интеллекта ТИУ-ОКБ №2 может быть масштабирован на уровне других регионов и применен при диагностики в других медицинских направлениях, сообщили в центре по внешним коммуникациям ТИУ.