На Ямале стартовал прием заявок на кадровую программу для бойцов СВО

В День защитника Отечества начался прием заявок на кадровую программу "Герои Ямала". Он продлится до конца марта. Участниками могут стать бойцы и ветераны СВО с высшим или средним профессиональным образованием. Проект даст возможность лучшим выпускникам устроиться на работу в госаппарат, муниципальные учреждения и на предприятия региона.

Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, для роста и развития округа полезны ценные качества, которые есть у военных. Это способность принимать решения и нести за них ответственность, умение работать в команде и стратегически мыслить.

"Участие бойцов СВО в воспитании молодежи, общественной деятельности, а также в государственном и муниципальном управлении укрепит связь поколений и обеспечит преемственность ценностей. Пусть эта программа станет мостом между воинской доблестью и мирными достижениями, а Ямал – примером того, как регион растит героев", – подчеркнул он.

Имена прошедших отбор кандидатов будут объявлены до 1 июля. Тех, кто будет находиться в это время на передовой, зачислят в резерв. Они смогут принять участие в проекте после возвращения домой.

Образовательный этап продлится один год и будет включать четыре очных модуля. Бойцы ознакомятся с инструментами госуправления и бюджетного планирования, а также изучат лучшие практики в этих сферах. Особое внимание будет уделено технологиям искусственного интеллекта и цифровой трансформации на Ямале.

Кроме того, программа предусматривает проведение тренингов по командообразованию, развитию лидерских качеств и навыков публичного выступления. Также запланировано проведение стажировок в правительстве округа, Законодательном Собрании, администрациях муниципалитетов и подведомственных организациях. Каждому участнику назначат персонального наставника. Ими станут опытные региональные управленцы.

Напомним, по инициативе Владимира Путина в 2024 году на федеральном уровне был запущен проект профпереподготовки для ветеранов спецоперации "Время героев". Затем президент заявил о необходимости расширить программу на регионы.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО