Зачем в теплице снег, ответили агрономы

Агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области считают, что снег в теплице улучшает грунт. Если оставить землю без снежного укрытия, она начнет пересыхать. В условиях зимних морозов незащищенная почва становится плотной, что в дальнейшем затрудняет доступ воды и воздуха.

Использование снега в теплице сохранит влагу в почве. Без укрытия влага быстро испаряется, земля иссушается и становится твердой. А также снежный покров создает барьер, который помогает удерживать тепло и защищает почву от глубокого промерзания.

Не рекомендуем использовать водопроводную воду в качестве полива тепличных грядок, так как она жесткая и спустя время насыщает почву солями. Для восстановления кислотно-щелочного баланса тепличные грядки нужно периодически поливать талой или дождевой водой. Именно растаявший снег восстановит здоровый баланс микрофлоры.

Снег в теплице зимой следует набрасывать равномерно. Заполняйте теплицу постепенно, по мере выпадения осадков. Не зачерпывайте и не забрасывайте в теплицу мусор и грязь. Оптимальная высота снежного покрова – 40 см. Если на вашем участке близко залегают грунтовые воды, то снега можно набросать меньше, иначе весной в теплице будет сыро, сообщает АиФ-Тюмень.