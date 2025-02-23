Страшны ли брекеты, ответила ортодонт

Стоматолог-ортодонт Татьяна Семухина развеяла мифы о брекетах и объяснила, зачем их ставить.

1. Брекеты не только для детей. Ортодонтическое лечение возможно в любом возрасте.

2. Не всегда из-за брекетов меняется речь. Шепелявость или смягчение звуков появляется в зависимости от типа брекетов и индивидуальных особенностей.

3. Устанавливать брекеты не больно. Дискомфорт возникает во время носки.

4. Брекеты не разрушают зубную эмаль. Повреждения возникают только при отсутствии регулярного и качественного ухода за зубами.

5. Брекеты зачастую не мешают при поцелуях.

6. Гигиена полости рта не занимает много времени. В среднем уходит около 10-15 минут.

– Лечение необходимо пациентам с медицинскими показаниями: для поддержания общего здоровья, правильного функционирования мышц лицевой области. Неровные зубы - это не только эстетические нарушения, но и нарушения смыкания зубов, функционирования челюсти. Это может привести к заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава, боли в мышцах, нарушения пережевывания пищи – поделилась стоматолог-ортодонт Татьяна Семухина из Тюмени.

Сроки лечения индивидуальны, в среднем это 2-2,5 года. Но возможно и дольше, в зависимости от особенностей клиента и сложности случая, - сообщает Тюменская область сегодня.

Первый визит ребенка к ортодонту должен быть в 5-6 лет, чтобы оценить, как развивается прикус. Устанавливают брекеты обычно в подростковом возрасте (13-15 лет). Бывает, что мы начинаем частичное лечение в 6-8 лет, – рассказала тюменский стоматолог-ортодонт Татьяна Семухина.