Врачи не рекомендуют "ветряночные посиделки"

Врачи не рекомендуют "ветряночные посиделки" для маленьких детей. "Миф о безопасности ветряной оспы сильно преувеличен. Если у вас или у кого-то из вашего окружения инфекция протекала в легкой форме, это не означает, что риск осложнений отсутствует. Ветряная оспа может привести к менингоэнцефалиту — воспалению оболочек и вещества головного мозга, что может быть чревато параличом", - — предупреждает педиатр и детский пульмонолог Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцына.

Кроме того, инфекция может проявляться в гангренозной или буллезной формах, сопровождаясь интоксикацией и образованием пузырей с жидкостью. А около 10% детей сталкиваются с осложнениями после ветрянки.

Перенесенная в детстве инфекция не гарантирует, что человек не заболеет снова. Ветряной оспой можно переболеть несколько раз, но проявляться она может иначе, например, в виде опоясывающего лишая, - сообщает КП-Тюмень.