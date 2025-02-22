"Космос" отметит свое восьмилетие в марте

2 марта с 19:00 до 21:00 состоится празднование 8-летия со дня открытия Молодежного театрального центра "Космос". Гостей ждет интерактивная программа "Взгляд в бесконечность". Необходима регистрация в группе "Космос | Молодежный театральный центр".

С 19:00 до 19:30 покажут пластический перформанс, в котором зрители окажутся не просто наблюдателями, а частью театрального пространства.

С 19:35 до 21:00 тюменцы смогут пройти восемь интерактивных станций от команды театрального центра. Здесь можно будет сыграть в настольные игры, увидеть, как специалисты работают со светом и музыкальными инструментами, создать арт-объект, написать письмо в будущее, посетить чайную церемонию и послушать авторское стихотворение.

""Космос" — это не только театральный центр, но и сообщество людей, которые его создают. В этот день мы хотим познакомить гостей с нашей командой, вовлечь их в творчество и показать, что каждый зритель — часть общего процесса. Это событие станет точкой объединения и взглядом вперед в бесконечность", — поделилась Ирина Вадачкория, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

В завершении события подведут итоги за 8 лет работы и обсудят будущие планы. Гости смогут поделиться впечатлениями и оставить пожелания для театрального центра, - сообщает Мой-портал.ру.

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