"Бессмертный полк" пройдет в Тюмени 23 февраля

"Бессмертный полк" пройдет по льду Туры в Тюмени 23 февраля во время мероприятия #СпецоперацияЛед" в районе Моста влюбленных.

Инициатором выступил автор идеи "Бессмертного полка", почетный гражданин Тюмени Геннадий Иванов. Более ста "Волонтеров Победы" с портретами погибших героев Великой Отечественной войны выйдут на лед под сводку от Советского информбюро за 23 февраля 1945 года.

Самая зрелищная часть мероприятия с автогонками, десантом парашютистов, военно-исторической реконструкцией и показательными выступлениями силовиков и участников СВО пройдет с 12 до 15 часов.

Спуск на набережную со стороны ул. Республики у моста Влюбленных, с ул. Красина и от кафе 15/86.

Программа мероприятия:

12.00-15.00– интерактивы, выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы, турнир по лазертагу, работа тиров.

12.00 – выступления оркестра, творческих коллективов, заезды силовиков. 12.30 - показательные выступления дрифтеров и трековые гонки.

13.00 - военно-историческая реконструкция Ленинградской битвы Великой Отечественной войны. "Бессмертный полк". Показательные выступления курсантов Центра "Аванпост" по рукопашному бою.

13.30-14.00 – показательные выступления парашютистов, спуск вертолета МИ8-АМТ в режим зависания, показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию преступников.

14:30 – показательные выступления участников СВО и боевого армейского резерва страны "Щит России".

15.00 – 16.00 Заезды Дрифт, Трек, "Спецоперация Лед".

16:30 – Награждение участников и победителей, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.