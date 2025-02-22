Для тюменской молодежи подготовили "Проектный хакатон"

1 и 2 марта в мультицентре "Моя территория" пройдет "Проектный хакатон". Тюменцам помогут подготовиться к участию в грантовых конкурсах от "Росмолодежь.Гранты" — расскажут о заполнении паспорта проекта и проведут индивидуальные консультации. Заявки можно подать до 26 февраля в сообществе "Мультицентр "Моя территория"" во ВКонтакте.

Принять участие в хакатоне может любой желающий возрастом от 14 до 35 лет. Под руководством экспертов новички в теме социального проектирования смогут с нуля подготовить инициативу для подачи на грантовый конкурс. А более опытным участникам помогут качественно доработать паспорт проекта.

1 марта с 13:00 до 18:00 пройдет "Лаборатория модернизации проектов" для участников, имеющих опыт подачи заявок на грантовые конкурсы. Эксперт "Росмолодежь.Гранты" в формате лекции расскажет о частых ошибках в заявках и о том, как их исправить. После будет возможность самостоятельно скорректировать паспорт проекта, а также получить индивидуальную консультацию.

2 марта с 13:00 до 18:30 ждут участников, не имеющих опыта подачи заявок на грантовые конкурсы и написания социальных проектов. На событии "Проектный старт" эксперт "Росмолодежь.Гранты" поделится информацией о каждом блоке паспорта проекта. А после проведет индивидуальные консультации желающим, - сообщает Мегатюмень.

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