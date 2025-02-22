Камень из желчного пузыря удалили тюменские врачи

На диагностическое исследование - эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ) мужчина поступил в январе. Его беспокоила сильная боль в правом подреберье и механическая желтуха. Обнаруженный камень в общем желчном протоке размером 1,5х1,0 см невозможно было удалить сразу – мешали низкая свертываемость крови и язва двенадцатиперстной кишки.

Специалистами отделения эндоскопии МСЧ "Нефтяник" (г. Тюмень) было принято решение оперировать в два этапа. На первом этапе пациенту был установлен стент диаметром около 1,5 мм, чтобы обеспечить отток желчи. За три недели мужчине удалось восстановить показатели свертываемости крови.

После этого убрали стент, расширили соустье специальным баллоном и благополучно извлекли камень в просвет двенадцатиперстной кишки, захватив его специальным инструментом - корзинкой. Операция прошла без осложнений, - сообщила Наталья Колесник, пресс-служба МСЧ "Нефтяник" (г. Тюмень).

"Конкременты в желчном протоке можгут привести к достаточно грозным и серьезным осложнениям, особенно когда они блокируют устье, через которое в кишку попадают желчь и панкреатический сок. Развивается механическая желтуха, воспаление желчных протоков, панкреатит с выраженным болевым синдромом и симптомами интоксикации. В нашем отделении применяются практически все современные эндоскопические методики лечения камней в желчных протоках, в том числе механическая и электрогидравлическая литотрипсия (разрушение) под визуальным контролем специального аппарата Spy GlassDSII, позволяющего осматривать непосредственно желчные протоки", - рассказала заведующий отделением эндоскопии Галина Петухова.