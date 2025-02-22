До 100 тысяч рублей могут получать тюменские машинисты

В Тюменской области открыто 3 тыс. 535 — в строительстве, 3 тыс. 263 — в деятельности профессиональной, научной и технической, 2 тыс. 249 — в обрабатывающих производствах. Работникам предлагают высокие зарплаты.

Машинисты землесосного плавучего несамоходного снаряда и машинисты передвижных электростанций будут зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Требуется по четыре специалиста. Машинистам самоходного катка с гладкими вальцами готовы платить до 88 тыс. 333 руб., есть семь мест для трудоустройства.

42 соискателя смогут стать машинистами экскаватора, для них предусмотрен заработок до 82 тыс. 291 руб. Еще 26 — занять места машинистов автомобильных кранов с зарплатой до 97 тыс. 405 руб.

Для машинистов автогрейдера зарплата до 68 тыс. 810 руб., трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства — до 61 тыс. 899 руб. Открыто 34 и 121 вакансия соответственно.

Также требуются машинисты моечных машин (до 44 тыс. руб.), насосных установок (до 41 тыс. руб.), крана (до 61 тыс. руб.) и др. Всего в списке для соискателей 140 рабочих специальностей и 179 — для служащих.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, в первый месяц в службу занятости обратилось более тысячи человек, более четверти были трудоустроены, - сообщает Вслух.ру.