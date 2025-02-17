Регистрацию участников на проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" запустят 21 февраля

Аналог федеральной программы "Время героев" запускают в Тюменской области, региональный проект назвали "Боевой кадровый резерв Тюменской области", в первом потоке обучение пройдут около 60 участников СВО. Старт регистрации участников запланирован на 21 февраля на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф

Информация об этом озвучена на первом заседании общественного совета проекта.

Программа "Время героев" дает участникам СВО возможность получить новые знания, новые компетенции, развить свой управленческий потенциал, многие из них получают назначения на самые разные должности. Самый яркий пример результата этой программы - полпред президента в УрФО Артем Жога. По инициативе президента сейчас эту программу начинают внедрять регионы. Тюменский вариант, хоть и реализуется аналогично федеральной программе в сотрудничестве с платформой "Россия - страна возможностей" и Российской академией народного хозяйства и государственной службы, имеет принципиальные отличия:

"Наша цель – не просто создать региональную версию федерального "Времени героев". В будущем на базе "Боевого кадрового резерва" появится платформа, в которую могут быть интегрированы новые инициативы. Какие именно – определит общественный совет по итогам обратной связи от ветеранов и участников СВО", - сообщил губернатор Александр Моор.

В первом потоке проекта будут участвовать не менее 60 человек с высшим и средним специальным образованием (на федеральном участвуют только выпускники вузов). Помимо ветеранов, регистрацию и отбор могут пройти военнослужащие, находящиеся в данный момент в зоне специальной военной операции, главное требование - у всех должна быть привязка к Тюменской области.