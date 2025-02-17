Тюменцы продолжают сбор гумпомощи Курской области

Тюменцы продолжают поддерживать жителей Курской области, в акции участвуют ряд муниципалитетов.

Жители Ялуторовска в местное отделение партии "Единая Россия" передали средства гигиены, консервы, кондитерские изделия.

Викуловчане тоже собрали гуманитарную помощь для соотечественников из Курской области. Среди неравнодушных жителей муниципалитета — ветеранское движение, женское движение "Единой России", Союз женщин России, обучающиеся Викуловской школы №1 и их родители.

В Тюмени пункт приема помощи для жителей Курской области размещен на базе регионального центра "Семья" (ул. Ермака, 1а).