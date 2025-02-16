Тюменские предприятия осваивают новые для себя направления

Для завода "Кенера", который занимается производством буровых установок, сервис на месторождениях станет одним из основных видов деятельности.
По словам генерального директора завода Олега Федоровских, в 2024 году на предприятии приступили к реализации интересного проекта: "Заказчиком выступило одно крупное предприятие из Астрахани, которое нуждается в ремонте бурового оборудования на морской буровой платформе. Часть этого оборудования мы будем обслуживать непосредственно на месте эксплуатации, часть уже находится в нашем цехе, где проводится дефектовка и полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы. На самом деле у нас в стране не так много компаний, которые обладают компетенциями для проведения такого рода работ. Выбор заказчика в пользу завода "Кенера" в первую очередь объясняется тем, что у нашего предприятия уже имеется серьезный опыт работы на буровой платформе на Балтике, а также на других шельфовых проектах в России".
На заводе считают, что сервисное направление имеет все шансы для дальнейшего развития.
- Новые направления в деятельности - это новые компетенции, а значит новые инвестиции в производство и рабочие места. Все это работает на одну из наших стратегических задач - развитие промышленной инфраструктуры в Тюменской области. В планах на 2025 год 165 проектов инвестиционной емкостью 79,9 млрд рублей. По оценке инвесторов дополнительно будет создано более четырех тысяч рабочих мест, - говорит заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru