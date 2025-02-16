О работе кабинетов ХСН в Тюмени рассказали тюменцам

В первый год после выявления хронической сердечной недостаточности погибают до 20% пациентов, и до 50% – в первые пять лет.
Следует заниматься здоровьем пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Не выпускать их из поля зрения, своевременно реагировать на изменения самочувствия и оказывать медицинскую помощь.
Для этого и были созданы кабинеты ХСН, открытые во всех поликлиниках Тюмени.
"На сегодняшний день в нашем регистре состоит 1400 пациентов, – рассказывает Андрей Башметов, врач-кардиолог поликлиники №8. – А еще два года назад их количество едва превышало 1000. Мы работаем со всей тщательностью, чтобы ни один пациент, нуждающийся в помощи, не остался без нее".
Как отмечает Андрей Александрович, специалисты кабинета ХСН наблюдают за состоянием своих пациентов и очно, приглашая на прием, и дистанционно, при помощи телемедицинских технологий. Врачи занимаются оценкой состояния здоровья, назначают оптимальную терапию, контролируют выполнение назначений и даже проводят тематические Школы здоровья, где пациенты обучаются жить со своим заболеванием, оставаясь бодрыми, энергичными, - сообщает АиФ-Тюмень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru