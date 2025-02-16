Стали известны итоги работы профилактических проектов тюменских наркологов

08:34 16 февраля 2025
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За 5 лет в Тюменской области в мероприятиях проектов "Без дыма и пара", "Бездымное детство" приняли участие почти 40 тысяч подростков, более 500 тюменских семей получили индивидуальные консультации по отказу от курения, профилактики никотиновой зависимости.

Наркологи за время работы проектов провели 680 лекций в школах, средних и высших образовательных учебных заведениях по профилактике и лечению табачной зависимости, отказу от "парения" электронных сигарет у детей и подростков, провели тысячи консультаций в онлайн режиме, проанализировали причины, по которым подростки начинают курить, - сообщает Елена Лосева, пресс-служба Областной наркологический диспансер (г. Тюмень).

Надежда Горбунова, психолог тюменского Областного наркологического диспансера отмечает: "Главными причинами, по которым подростки начинают курить, часто становятся любопытство и пример курящего близкого человека: друга или родственника. Производители табачных изделий, используя маркетинговые уловки, такие как привлекательный для подростков вкус, стиль изделий, также вносят значительную лепту в употребление подростками никотинсодержащей продукции".

Теги: итоги
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