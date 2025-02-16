Как вывести пятно с ковра квашеной капустой

Домохозяйка Инна Осадчих посоветовала, как почистить шерстяной ковер своими силами.

Она предупреждает: ковер лучше сильно не мочить – он очень хорошо впитывает влагу и плохо ее отдает. Из-за этого специфического свойства изделие может быстро покрыться плесенью.

– Не благоприятствует состоянию ковра и солнечный свет. Ворс станет жестким. Сушить его феном не рекомендуется, – говорит домохозяйка.

Лучший способ ухода за изделием – просто его пылесосить. Делать это нужно не реже, чем один раз в неделю. Если вы чем-то замарали ковер, то тут поможет соль. Ею нужно на 15 минут обильно посыпать загрязненное место и затем пропылесосить.

По словам Осадчик, ковер можно почистить и другими подручными средствами: уксусом или нашатырным спиртом. Также она рассказала о не совсем обычном способе избавиться от пятна. В этом поможет квашеная капуста. Ее нужно промыть, разложить на загрязненном месте и оставить так на час, - сообщает Мегатюмень.