Тюменцев обучают в Школе спортивного комментатора

Восполнить дефицит спортивных кадров, сложившийся в столице нашего региона, поможет проект под названием "Школа спортивного комментатора". Он реализуется Олимпийским советом региона.

– Этот проект является победителем конкурса грантов губернатора области, – информирует ведущий программ Максим Яковлев. – Заявки от кандидатов (возрастное ограничение – до 25 лет) нами тщательно рассматривались, и в итоге была отобрана (на конкурсной основе) группа порядка двадцати человек.

В программе курса 28 занятий – от погружения в профессию комментатора и подготовки шаблонов к конкретным матчам до непосредственной работы в эфире и "работы в кадре": сюжеты, включения… Даем и задания на дом – готовить какие-то фрагменты или врезки к интервью… В обязательном порядке – практическая работа.

Есть студенты, которые учатся на факультете журналистики. Некоторые из них уже пробуют свои силы в Школе комментатора. Но в основном в группе народ с абсолютно других направлений и сфер, - сообщает КП-Тюмень.

– Меня немного удивило, что среди желающих попробовать себя в новом, интересном для них деле достаточно много девушек. Состав неоднородный, и я, честно говоря, был готов к тому, что заметная часть со временем поостынет. Но экватор пройден, а ребята продолжают ходить на занятия с нескрываемым интересом, – добавил Максим Яковлев.