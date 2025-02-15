Театральная лаборатория "Рампа" пройдет в Тюмени

С 3 по 9 марта в мультицентре "Контора пароходства" и в Учебно-лабораторном корпусе ТюмГУ пройдет театральная лаборатория "Рампа". Участников ждут открытые мастер-классы, тренинги и лекции в области театрального искусства. Узнать подробности и зарегистрироваться можно до 26 февраля в сообществе "Театральная лаборатория “Рампа”" во ВКонтакте.

Принять участие приглашают молодых людей от 16 лет — режиссеров, актеров, танцоров и всех, кто интересуется творчеством. Под руководством федеральных экспертов участники создадут собственные театральные эскизы и перформансы. В конце проекта они представят свои работы публике на одной из городских площадок.

В ходе лаборатории пройдут обучающие мероприятия по направлениям "Театр художника" и "Драматический театр", их проведут:

— Татьяна Родина — главный режиссер Нижневартовского Драматического театра. Режиссер спектаклей в Москве, Махачкале, Казахстане, Сербии.

— Артур Абачараев — режиссер и актер Нижневартовского драматического театра. Режиссер спектаклей в Москве, Махачкале, Казахстане, Сербии.

— Аскар Галимов — режиссер, актер, основатель и художественный руководитель независимого театрального проекта молодых выпускников ГИТИСа "ӨЙ ТЕАТР" в Москве. Режиссер постановок в Москве, Великих Луках, Казани.

— "Рампа" — это возможность для молодых специалистов и творческих людей узнать о новых тенденциях и направлениях в театральном искусстве, которые пока не так распространены в нашем регионе. Участники смогут получить опыт и развить свои навыки в различных жанрах. Кроме того, наша лаборатория предоставляет шанс для развития региона на федеральном уровне, создавая конкуренцию более сильным театральным коллективам, — рассказала руководитель проекта Тамара Мингазиева.

Также для всех желающих будут доступны открытые мастер-классы. Следить за регистрацией на них и новостями проекта можно в официальной группе "Театральная лаборатория “Рампа”" во ВКонтакте.

Проект реализуют при поддержке конкурса "Росмолодёжь.Гранты" и Президентского фонда культурных инициатив, - сообщает КП-Тюмень.

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