Суды Тюменской области за 2024 год рассмотрели более 5,2 тысячи уголовных дел

Районные и городские суды разрешили 5 265 уголовных дел по первой инстанции – на 13,2 % меньше, чем в 2023 году, и 47 878 гражданских и административных дел – на 5,5% больше, чем в прошлом году, сообщил председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов.

Итоги деятельности судов за 2024 год и определению задач на 2025-й были озвучены в пятницу на совещании в облсуде.

"Общий уровень преступности в Тюменской области имеет небольшое снижение. Соответственно, сократилось и количество рассмотренных уголовных дел. В то же время гражданское направление у нас, как всегда, с ростом. Это, в первую очередь, говорит о доверии граждан к судебной системе, которое мы оправдываем", – отметил Вячеслав Антропов.

В 2024 году в Тюменской области началось активное внедрение такого правового механизма, как судебное примирение. Он позволяет сторонам гражданских и административных дел при посредничестве судебного примирителя заключить мировое соглашение в досудебном порядке. В настоящее время в регионе работают 10 судебных примирителей из числа отставных судей.