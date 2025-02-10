Как можно оригинально оформить валентинку к 14 февраля

14 февраля влюбленные будут признаваться в любви друг другу, в том числе через дарение валентинок. Рассказываем, как можно оформить этот приятный сердцу подарочек.

Так, можно купить простую открытку и украсить ее множеством поцелуйчиков и сердечек разного размера. Их можно вырезать из красивой подарочной бумаги и приклеить.

Напишите внутри оду своему любимому (или любимой), но обязательно сделайте это от руки – это всегда приятнее, чем получить распечатанный текст. Расскажите бумаге о своих чувствах, и ваша вторая половинка точно это оценит, - сообщает Мегатюмень.