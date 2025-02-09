Организаторы #СпецоперацииЛед подготовили сюрпризы для гостей

23 февраля на льду Туры и набережной в районе Моста Влюбленных пройдет #СпецоперацииЛед.
Около 13 часов дня вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8АМТ осуществит сброс парашютистов и выполнит демонстрационный полет над набережной Туры.
Среди парашютистов, участвующих в показательных прыжках – представители сборной команды России по парашютному спорту, тандем-инструкторы, мастера спорта международного класса, профессиональные спасатели, чемпионы мира в командном зачете. Все спортсмены представляют Федерацию парашютного спорта и сборную команду Тюменской области по парашютному спорту.
Пять полевых кухонь будут работать для тюменцев 23 февраля на набережной реки Туры во время #СпецоперацииЛед, угощая горожан горячим чаем и гречневой кашей.
Мероприятие пройдет на набережной реки Туры: от Моста Влюбленных в сторону кафе 15/86. На ул.Береговой от Моста влюбленных в сторону ул.Поперечной, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru