Организаторы #СпецоперацииЛед подготовили сюрпризы для гостей

23 февраля на льду Туры и набережной в районе Моста Влюбленных пройдет #СпецоперацииЛед.

Около 13 часов дня вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8АМТ осуществит сброс парашютистов и выполнит демонстрационный полет над набережной Туры.

Среди парашютистов, участвующих в показательных прыжках – представители сборной команды России по парашютному спорту, тандем-инструкторы, мастера спорта международного класса, профессиональные спасатели, чемпионы мира в командном зачете. Все спортсмены представляют Федерацию парашютного спорта и сборную команду Тюменской области по парашютному спорту.

Пять полевых кухонь будут работать для тюменцев 23 февраля на набережной реки Туры во время #СпецоперацииЛед, угощая горожан горячим чаем и гречневой кашей.

Мероприятие пройдет на набережной реки Туры: от Моста Влюбленных в сторону кафе 15/86. На ул.Береговой от Моста влюбленных в сторону ул.Поперечной, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.