Биофильтр для рыб, работающий в холодной воде, создают тюменцы

Третьекурсник аграрного университета Егор Каданов разрабатывает биофильтр, в основе которого биоматериал из холодостойких бактерий. Он сможет очищать холодную воду от излишка аммиака и азота на предприятиях с установкой замкнутого водоснабжения.

Проект называется "СигоФильтр". На его реализацию тюменец выиграл грант в миллион рублей в конкурсе "Студенческий стартап" (очередь V) федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

"Наша разработка позволяет бактериям, которые очищают аммиак и азот, работать в холодной воде, характерной для сиговых и форелевых видов рыб. На сегодняшний день аналогов продукту нет. Все остальное работает в теплой воде, а в низких температурах бактерия очень слабо растет, плохо размножается и фильтруется", - сообщил корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы Егор Каданов.

Занимается проектом команда из 10 человек, куда входят однокурсники Егора, а также дизайнеры, инженеры, юристы и программисты. Ребята планируют использовать специальный вид бактерий рода Eugena. Он способен размножаться и эффективно очищать холодную воду от нежелательных примесей.

Испытания студенты будут проводить в лаборатории университета. Также есть договоренность с аквафермой "Рыбное подворье". Здесь планируют апробировать опытную модели сигофильтра.

Работоспособный прототип автор представит на выставке в сфере аквакультуры Seafood expo Russia. Первая партия продукта должна быть запущена уже в 2028 году. Прогнозируемые объемы продаж – 20 биофильтров, - сообщает Тюменская линия.