Любителей "мафии" в Тюмени становится все больше

В последние годы в Тюмени сформировались сообщества игр, которые собираются в кафе и ресторанах и проводят свободное время за совместными развлечениями. Одной из популярных среди них игр является "мафия".

Тюменка Арина увлеклась игрой в "мафию" в сентябре прошлого года. По ее словам, в чате "Играем в мафию" – около 60 участников, но каждый раз на игру приходят новые люди, потому что кто-то приводит друзей и знакомых, а кто-то – и родственников, рассказала Арина.

"Мафия" – социальная игра с ролями, в которой игроки делятся на команды нарушителей закона и мирных жителей. Количество игроков обычно составляет от 6 до 20 человек, но игра проходит быстрей и увлекательней с 8-10 участниками.

– Когда собирается около 30 человек, то игра выходит долгая, и за все время мы успеваем сыграть только 2 раза, – объяснила Арина. – Во время таких игр интересно блефовать и часто бывает, что выигрывает "маньяк", который обманывает всех и по очереди выводит всех участников из игры. А вот "мирные жители" в таких играх выигрывают редко.

Участники могут приходить в любой одежде и в перерывах между играми развлекаться караоке и шутками. Борис, еще один член сообщества, описывает "мафию" как праздник, наполненный энергией и юмором. Они также организуют совместные мероприятия, такие как выезды за город и боулинг, - сообщает Тюменская область сегодня.