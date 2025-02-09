Куда сообщать о запрещенных граффити на фасадах домов

Сообщить о запрещенных граффити на заборах и фасадах домов можно на портале "Тюмень — наш дом" в раздел "Нарушение требований к внешнему виду зданий, сооружений, временных объектов и иных элементов благоустройства". Здесь действует авторизация по учетной запись госуслуг. Заявители могут приложить фотографии, однако они не появятся для общего доступа. Граждане отмечают расположение надписи — с лицевой или боковой стороны, у входной группы и т.д.

В частности, с начала 2025 года бдительными оказались граждане с улиц Республики, Эрвье, Флотской, Мельникайте, 30 лет Победы, 50 лет Октября, 50 лет ВЛКСМ, Моторостроителей, Стахановцев, Широтной и т.д. Каждое обращение берется в работу, на сайте публикуется официальный ответ, - сообщает Вслух.ру.