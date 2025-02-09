Стену памяти в честь 80-летия Победы создают в Ишиме

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова ведет работу в формировании Стены памяти на уличном пространстве возле музея "Городская управа".

Уже обработаны и приведены к единому виду 600 фотографии участников Великой Отечественной войны, принесенные с 2020 по 2023 год. Поступили в работу также и снимки, полученные в 2024 году.

Ишимцы активно участвуют в акции. За две недели от момента объявления сбора в музей принесли порядка 30 фотографий. Кроме фото люди приносят документы: книжки красноармейцев, военные билеты, наградные книжки и многое другое. Это очень важно, ведь каждый снимок - судьба человека, их подвиги, их боевой путь.

Желающих принять участие в акции музейные работники просят принести фотографии (2-3 шт.) своих близких в музей "Городская управа", обязательно указав фамилию, имя, отчества, даты рождения/смерти, написать краткую информацию, где и кем был призван родственник, где воевал, какой имеется список наград и оставить свой номер телефона.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.