Тюменские стоматологи подвели итоги 2024 года

Специалисты областной стоматологической поликлиники (г. Тюмень) рассказали об итогах работы. За 2024 год зарегистрировано более 400 тысяч посещений, вылечено 185000 зубов, наряду с этим, к сожалению, количество удаленных зубов велико и составило 93000 зубов. Поэтому стоматологи напоминают о важности профилактики заболеваний полости рта и дёсен, а также своевременного обращения к специалисту (не реже чем раз в 6 месяцев!). Такие профилактические осмотры позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать более серьезных последствий.

За прошедший год в областной стоматологической поликлинике ("ОСП") проведено более 8500 операций - всем пациентам здесь помогли своевременно получить необходимое лечение. Важное место в работе поликлиники занимает современная технология – имплантация зубов. За прошлый год стоматологи-хирурги установили своим пациентам 2191 имплантатов.

Выросла доступность услуг – появилась возможность записи на прием не только через регистратуру. Сейчас это можно сделать также через портал Госуслуги, региональное приложение "Телемед-72", колл-центр поликлиники и службы "122". А чтобы пациенты не забыли о дате и времени приема, их своевременно оповещает автоматический робот обзвона.

Стремление к инновациям стало частью ежедневного рабочего процесса в ОСП. Помогают оказывать помощь 3D-сканер и 3D-принтер – сообщила Ксения Климшина, пресс-секретарь Областной стоматологии.



В свой профессиональный праздник тюменские стоматологи продолжают заботиться о своих пациентах, напоминая о необходимости заботиться о здоровье зубов, что не только прекрасно, но и крайне важно для общего благополучия и уверенности в себе.