Тюменцы могут выбрать для благоустройства в 2026 году

10 февраля, стартует голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2026 году. Список составлен на основе предложений жителей, а их в управы поступило чуть меньше тысячи.

Так, граждане предлагают обновить сквер Депутатов, аллею Молодоженов, Городскую площадь, площадь Борцов революции, озелененные территории на улицах Республики, Луначарского, Депутатской, Олимпийской, Федюнинского и т.д.

"С учетом предпочтений жителей определятся объекты для преобразования, включая проекты в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - прокомментировал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Голосование пройдет на специальной платформе "Я решаю!". Авторизоваться можно по учетной записи госуслуг.

Напомним, что после рейтингового голосования в прошлом году нынче будут благоустраивать территории на проездах Солнечном и Геологоразведчиков, улицах Мельничной, Карла Маркса, Юрия Семовских.

Тем временем жители могут проголосовать на платформе "Я решаю!" за улицу в честь заслуженного нефтяника Владимира Абазарова. Кроме того, 10 февраля закончится прием заявок в рамках инициативного бюджетирования, - сообщает Вслух.ру.