Специалисты ДОМ.РФ проконсультировали более трех тысяч тюменцев

Более 3,2 тыс. жителей Тюменской области получили поддержку специалистов консультационного центра ДОМ.РФ в 2024 г. Всего по Уральскому федеральному округу эксперты помогли разобраться в вопросах жилищных программ с господдержкой, IT-ипотеке, налоговых вычетах 16 тыс. жителям уральских регионов, - сообщил директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев на онлайн пресс-конференции.

"На горячую линию к нам в 2024 году всего обратились 500 тысяч человек, из них около трех процентов, или 16 тысяч, - жители Уральского федерального округа. Лидеры по обращениям – это Свердловская, Челябинская и Тюменская области", - уточнил руководитель центра.

Пользователи сайта спроси.дом.рф чаще всего интересовались программами материнского капитала, единого детского питания, а также проверяли статус по выплате 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита для многодетных семей, - сообщает Тюменская линия.

"На данный момент жителям Урала доступны 32 региональные и 23 федеральные программы государственной поддержки в жилищной сфере. Так, например, в УФО есть возможность получить социальные выплаты взамен земельного участка, на улучшение жилищных условий, для компенсации части процентов по ипотеке и воспользоваться другими мерами региональной поддержки. Всего же в каталоге на сайте спроси.дом.рф доступны более 390 федеральных и региональных программ", — отметил Михаил Ковалев.