63-летняя тюменка рассказала, как помогала устранять последствия разлива мазута

Тюменка с волонтерским стажем более 15 лет решила помочь в ликвидации разлива мазута в Керченском проливе. Семь дней провела 63-летняя Вера Тухватуллина на берегу.



– Состою в волонтерских чатах. Увидела сообщение, что Всероссийская экологическая компания набирает желающих. Не раздумывая, подала заявку. Мою кандидатуру одобрили, и уже в первых числах января я вылетела в Сочи, – делится Вера.

Условия работы достаточно сложные: песок мокрый и тяжелый. Вставать утром приходилось рано, завтракали и ехали в штаб. Поздно вечером возвращались в гостиницу, отмывались, рано утром снова направлялись на точку сбора. На берегу волонтеры трудились в светлое время дня. Когда освобождались, обязательно находили места, где требовалась помощь. Со слов Веры, свободного времени совсем не было.

– Не передать словами, какое там единение жителей страны: кто-то отпросился с работы или взял отпуск за свой счет, чтобы приехать помочь, – говорит женщина.

Тюменка добавила, что местные жители трепетно относятся к волонтерам: на пляж приносят пирожки, сало, сладости и даже приглашают в баню, - сообщает Мегатюмень.

Она также отметила, что после поездки ухудшилось ее самочувствие. Поэтому не рекомендуется ехать людям, страдающим бронхиальной астмой. Контакт с мазутом может быть опасен для человека, так как он является продуктом нефтепереработки. Могут возникнуть признаки интоксикации – головокружение, головная боль, слабость, тошнота.

Несмотря на это, Вера считает, что старость должна проходить активно.