Профилактику ДТП в темное время суток усилят в Тюменской области

Тюменские автоинспекторы проводят мероприятия по безопасности пешеходов, в том числе в темное время суток. В регионе пройдут рейды ДПС на пешеходных переходах, а также в местах, где уже были ДТП с участием пешеходов, переходящих улицы вне "зебр".

"В этом году мы отмечаем резкое снижение числа ДТП с участием пешеходов, но увеличение смертельных случаев с их участием, особенно в темное время суток, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Произошло 28 ДТП с участием пешеходов, 6 человек погибли, 22 ранены, каждый третий пешеход сбит на пешеходном переходе".

Наряды ДПС нацелены на "точечную" работу в вечернее и ночное время с каждым пешеходом, идущим по обочинам загородных автодорог, по дорогам в сельской местности. Кроме того, пройдут массовые рейды сотрудников Госавтоинспекции в Тюмени по безопасности пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах и профилактические акции с участием волонтеров, юных инспекторов движения и "родительских патрулей", - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.