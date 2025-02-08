Сборник по сибирской тюркологии выпустили в Тобольске

Сборник научных статей "Сибирский сборник" выпустили тобольские ученые. Новый выпуск посвящен 100-летию со дня рождения известного советского и российского археолога-востоковеда, специалиста по истории и этнографии Сибири, Средней и Центральной Азии исторических наук Леонида Кызласова. Именно он, по словам авторов, внес заметный вклад в изучение тюркского населения Сибири.

По словам главного редактора сборника, старшего научного сотрудника Лаборатории археологии и исторической антропологии Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, канд. ист. наук Зайтуны Тычинских, девятый выпуск сборника объемом в 432 страницы содержит 21 научную статью.

"Это публикации по различным проблемам истории, нумизматики, этнологии и лингвистики, в той или иной степени связанным с сибирской тюркологией. Еще одна часть выпуска отведена краеведческой тематике, в частности, истории Сибири и Тобольска. В сборник включены и материалы, посвященные богатому научному наследию Дмитрия Менделеева", - сообщили в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.

Ранее при подготовке к печати рукописи, подготовленной авторским коллективом Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, ученый совет учреждения отметил высокий научный уровень материалов, представляющих большой интерес для исследователей и рекомендовали ее к публикации под грифом Уральского отделения РАН, - сообщает Тюменская линия.