В Тюмени открыли сбор гумпомощи для Курской области, первая отправка - в середине февраля

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области открыли в Тюмени и других муниципалитетах региона, в списке необходимого - консервы и предметы личной гигиены.
В Тюмени пункт приема гуманитарной помощи работает в центре "Семья" (ул. Ермака, д.1А), по вопросам обращаться по номеру телефона: +79044920100. В других муниципалитетах за сбор отвечают комплексные центры социального обслуживания населения.
Также жители Тюменской области могут отправить средства на благотворительный счет, который открыл региональный центр "Семья" (qr-код на фото. Для перевода средств открыть QR-код нужно через приложение Сбербанк).
Согласно заявке от Курской области, нужны:
- консервы овощные (жестебанка);
- кондитерские изделия (фасовка 0,3-05 кг.);
- чай (фасовка 25 пакетов);
- быстрое питание (лапша "Доширак", пюре картофельное "Ролтон" и т. д.;
- бритвенные станки;
- влажные салфетки (в 1 упаковке от 60 до 120 шт.);
- зубная паста;
- зубные щетки;
- мыло;
- предметы женской гигиены;
-туалетная бумага;
- шампунь.
Одежда должна быть новой, с бирками. Продукты питания с "хорошим" сроком годности. Подробности можно узнать на официальных страницах в социальных сетях и сайте департамента соцразвития Тюменской области.
Первую машину с грузом планируется направить в Курскую область в первой половине февраля.
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