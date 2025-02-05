В Тюмени открыли сбор гумпомощи для Курской области, первая отправка - в середине февраля

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области открыли в Тюмени и других муниципалитетах региона, в списке необходимого - консервы и предметы личной гигиены.

В Тюмени пункт приема гуманитарной помощи работает в центре "Семья" (ул. Ермака, д.1А), по вопросам обращаться по номеру телефона: +79044920100. В других муниципалитетах за сбор отвечают комплексные центры социального обслуживания населения.

Также жители Тюменской области могут отправить средства на благотворительный счет, который открыл региональный центр "Семья" (qr-код на фото. Для перевода средств открыть QR-код нужно через приложение Сбербанк).

Согласно заявке от Курской области, нужны:

- консервы овощные (жестебанка);

- кондитерские изделия (фасовка 0,3-05 кг.);

- чай (фасовка 25 пакетов);

- быстрое питание (лапша "Доширак", пюре картофельное "Ролтон" и т. д.;

- бритвенные станки;

- влажные салфетки (в 1 упаковке от 60 до 120 шт.);

- зубная паста;

- зубные щетки;

- мыло;

- предметы женской гигиены;

-туалетная бумага;

- шампунь.

Одежда должна быть новой, с бирками. Продукты питания с "хорошим" сроком годности. Подробности можно узнать на официальных страницах в социальных сетях и сайте департамента соцразвития Тюменской области.

Первую машину с грузом планируется направить в Курскую область в первой половине февраля.