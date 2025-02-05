В Тюменской области планируют открыть кабинеты судебных примирителей

В Тюменской области в Доме правосудия, Калининском и Ленинском райсудах Тюмени в скором времени откроются кабинеты судебных примирителей, позднее они появятся в Ишиме и Тобольске, пишет "Интерфакс".

Как сообщили агентству в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, судебным примирителем по желанию может стать судья в отставке, включенный в список судебных примирителей, который утвержден пленумом Верховного Суда Российской Федерации. У примирителя должен быть весомый стаж работы по специализации гражданское, административное или арбитражное судопроизводство. Итогом процедуры судебного примирения может стать заключение мирового соглашения, в основу которого положены взаимные договоренности сторон.

Институт судебного примирения в России работает с 2019 года. Пилотными регионами стали Ивановская и Липецкая области. В Тюмени сейчас прорабатываются алгоритмы взаимодействия примирителей и действующих судей, ведется разъяснительная работа среди судейского сообщества и граждан. Координатором судебных примирителей является судья Тюменского областного суда в отставке Маргарита Подкорытова. В настоящий момент в Тюменской области действуют 10 судебных примирителей.