Вечная Единая Гвардия Активистов отметит свое 45-летие

Фото: страница "ТГМОО КОС «ВЕГА»" во "ВКонтакте"

Тюменское клубное объединение старшеклассников "Вечная Единая Гвардия Активистов" начала свой путь 45 лет назад как школа комсомольского актива. Сегодня организация продолжает свою важную миссию под новым именем "общественная организация", взращивая новые поколения активистов.

В рамках юбилейного вечера ВЕГи 4 февраля в 18:00 на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) состоится ежегодный концерт от комиссарского отряда "Товарищ", на котором ожидается более 300 выпускников разных лет, методистов, родителей, ветеранов ВЕГи.

Программа вечера состоит из выставки и общения, традиционной торжественной линейки, концерта и символичного времени для неформального общения выпускников. Участники смогут насладиться поздравлениями, яркими эмоциями и уникальной возможностью окунуться в детство на несколько часов.

Подробнее о мероприятии - в группе "ТГМОО КОС "ВЕГА" во "ВКонтакте". Возрастная категория 0+.